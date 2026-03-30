今日30日(月)は今年一番の気温になった所が多く、熊本や福井では今年初の夏日(最高気温25℃以上)になりました。この先も暖かい日は多くなりますが、4月2日(木)は関東などで寒の戻りがありそうです。気温の変化で体調を崩さないようにご注意ください。今日30日は熊本や福井で今年初の夏日今日30日(月)は、日本の東に中心を持つ高気圧に覆われて、北日本から西日本の広い範囲で日差しが届きました。暖かい南よりの風も流れ込み、気温