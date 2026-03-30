日本時間午後１１時半にパウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長が討論会に参加する。パウエル米ＦＲＢ議長は前々週の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）後の会見で、「インフレ改善の進展が見られない場合、利下げは実施しないだろう」と述べていた。３月に中東情勢の悪化から原油価格が急騰しており、パウエル議長があらためて利下げに慎重な姿勢を示すようなら、ドルが買われる可能性がある。 また、日本時間午後９時に