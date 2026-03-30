日本テレビが３０日、東京・汐留の同局で定例社長会見を行い、ダウンタウンの松本人志が同局系「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」（日曜・後１１時２５分）内で放映されているＣＭに出演していることに言及した。松本を巡っては、１日から同番組の枠内で放映される「高須クリニック」のＣＭに出演。松本が地上波番組内のＣＭに出演したことや、長髪姿などに視聴者から驚きの声が広がった。同局は、「ガキ使」への出