オリックス・田嶋大樹投手が出場選手登録を抹消された。２９日の楽天戦（京セラドーム大阪）はコンディショニング優先のジェリーに代わって先発し、１回２失点で降板。急きょの出番だったとはいえ、悔しい結果に終わっていた。岸田監督は「田嶋も『２軍でもう少し投げようか』というところ。緊張と、しっかりとした調整というところで。ちょっと苦労をかけたかなと思います」とフォロー。先発の一角として欠かせない左腕でもあり