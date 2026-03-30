巨人のドラフト３位・山城京平投手（２２）＝亜大＝が３０日、ジャイアンツ球場で行われた投手練習に参加した。前日２９日の阪神戦（東京ドーム）でプロ初登板初先発を果たしたが、２回０／３を３安打５四死球５失点でＫＯ。試合後に２軍降格が決まった。一夜明けたこの日は練習の集合時から、田中将や則本ら多くの先輩たちからイジりも交えながら明るく励まされるように声を掛けられた。「則本さんだったり、皆さんの初登板