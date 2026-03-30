東洋合成工業に再評価余地が指摘されている。ＳＢＩ証券は２７日、同社株の投資判断を３段階で最上位の「買い」を継続するとともに、目標株価を８５００円から１万５０００円に引き上げた。極端紫外線（ＥＵＶ）用レジスト材に必要不可欠な同社製光酸発生材の売上高は先端半導体の成長とともに堅調に推移している模様であることを評価。同証券では２６年３月期の営業利益予想を２８億円から３５億５０００万円に上方修正している