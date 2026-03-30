三菱製紙は反落している。前週末２７日の取引終了後に、保有する投資有価証券の一部を売却したことに伴い、２６年３月期第４四半期に投資有価証券売却益３２億２７００万円を特別利益として計上すると発表したが、地合い悪もあってこれに対する反応は限定的のようだ。なお、２６年３月期通期業績予想への影響はその他の要因も含めて精査中としている。 出所：MINKABU PRESS