午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は８２、値下がり銘柄数は１４８１、変わらずは８銘柄だった。業種別では３３業種中２業種が上昇。値上がりは鉱業、石油・石炭のみ。値下がりで目立つのは輸送用機器、証券・商品、ガラス・土石、機械、その他製品、空運など。 出所：MINKABU PRESS