「キャベツとベーコンのトマトスープ」【画像を見る】包丁まな板いらず、約8分で作れるスープ「キャベツとベーコンのトマトスープ」忙しい夕食作りに備えて、食材の下ごしらえができているととっても便利。キャベツ1/2個をまとめて塩もみキャベツにしておけば、冷蔵室で4〜5日保存できます。当日の調理時間も短く、使用する調理器具も少なく作れる塩もみキャベツのおすすめレシピをご紹介します。教えてくれたのは…▷郄