マステでおしゃれ&簡単！壁や写真に穴を開けずに飾る方法▶【写真付きで解説】マステでおしゃれ&簡単！壁や写真に穴を開けずに飾る方法「写真や子どもの絵を飾りたいけど、穴を開けたくない…」そんな悩みを抱えている方は多いでしょう。SNSでは、マスキングテープ（通称マステ）を使った壁飾りアイデアが話題になっています。今回は、写真や絵、壁に穴を開けずに飾れる2つのアイデアをご紹介します。■アイデア1：マ