３月28日のスコットランド代表戦に１−０で勝利した日本代表は現地31日、聖地ウェンブリーでイングランド代表と相まみえる。そのイングランドで日本がもっとも注意すべきなのは、もちろん大エースのハリー・ケインだ。バイエルンでゴールを量産する世界屈指のストライカーについて、スコットランド戦で初先発した日本代表のFW後藤啓介（シント＝トロイデン）はどう見ているのか。29日の練習後の取材で、こう評している。「本