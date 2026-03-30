安藤・間 [東証Ｐ] が3月30日後場(15:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の290億円→314億円(前期は340億円)に8.3％上方修正し、減益率が14.8％減→7.8％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の176億円→200億円(前年同期は245億円)に13.6％増額し、減益率が28.1％減→18.3％減に縮小する計算になる