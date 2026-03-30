30日15時現在の日経平均株価は前週末比1713.63円（-3.21％）安の5万1659.44円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は82、値下がりは1481、変わらずは8と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。 日経平均マイナス寄与度は326.23円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が230.24円、東エレク が86.24円、ＴＤＫ が63.43円、ファナック が44.62円と続いている。 プラス寄与度トップは