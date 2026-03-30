出入国在留管理庁の27日の発表によると、2025年に日本への上陸を拒否された外国人は8546人と前年より8．5％増えた。国籍・地域別ではタイ、インドネシア、中国が上位3位を占めた。被上陸拒否者数は、新型コロナウイルス感染拡大の防止に向けた水際対策の段階的緩和に伴う入国者数の増加などを背景に21年以降は増加傾向にある。21年は156人、22年は1592人、23年は6133人、24年は7879人と推移した。また、25年の被上陸拒否者を国籍・