米軍の2人の関係者が3月29日に明らかにしたところによると、数百人の米軍特殊部隊の隊員が中東地域に到着し、数千人の海兵隊員や陸軍パラシュート兵と合流しました。これらの特殊部隊員には陸軍レンジャーとネイビーシールズのメンバーが含まれ、まだ具体的な任務は割り当てられていません。現在、中東に駐留する米軍の総兵力は5万人を超え、通常時の水準より約1万人増加していることが分かりました。先週、米国防総省はまた、陸軍