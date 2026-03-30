早稲田大学と慶應義塾大学による「第90回早慶バレーボール定期戦」が6月7日（日）に開催されることが決定した。大会公式SNSが伝えている。 同大会は両校による伝統の一戦として知られ、野球やラグビーなどでも知られる「早慶戦」の一環として位置づけられており、毎年多くの注目を集めている。 開催地は毎年交互に設定されるのが通例で、今年は早稲田大学戸山キャンパスの早稲田アリーナで行われ