カンテレ『千原ジュニアの座王』（毎週金曜深夜0：45〜1：15※関西ローカル）の27日放送回は「R-1戦士大集結！35分SP」を送り、『R-1グランプリ2026』王者・今井らいぱちが座王に輝いた。【場面カット】『座王』に集結したR-1歴代王者＆2026ファイナリスト「大喜利」「ギャグ」「モノマネ」などさまざまなお題が書かれたイスを奪い合い、座れなかった芸人が対戦相手を指名して、イスに書かれているお題で競う『座王』。