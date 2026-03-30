大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK）に出演する俳優の吉岡里帆と白石聖が29日、滋賀県立文化産業交流会館（米原市）のイベントホールで行われたトークライブに登壇した。2人は地元の伝統織物「浜ちりめん」の着物姿で登場し、会場からは大きな歓声が上がった。【画像】春の北びわ湖観光開きやトークライブの模様同作で吉岡は、主人公・木下小一郎長秀（仲野太賀）の正妻・慶（ちか）役で、この日放送された第12回に初登場。白石は