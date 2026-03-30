俳優の仲野太賀（33）が30日、都内で「明星一平ちゃん夜店の焼そば袋めん」新商品発表会に出席した。今年で芸能20周年の仲野は「大河ドラマ『豊臣兄弟！』も2026年から始まっていますし、僕自身とってもめまぐるしい毎日というか。飛躍の年になればいいなと思って日々、一日一日頑張っているような感じです」と照れ笑い。「豊臣兄弟！」の撮影では「普段の現代劇とは違って、殺陣の稽古だったり、馬の稽古だったり、所作