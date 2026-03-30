中東情勢の影響で供給が不安定になっている石油。政府は26日、国が備蓄していた石油の放出を始めました。原油の9割以上を中東に依存する一方、国内供給量の0.3％が国内で生産されています。その実態をバンキシャ！が取材しました。【真相報道バンキシャ！】■住宅街に…地中から油がしみ出る28日、バンキシャ！は新潟市秋葉区へ。ここは「石油の里」と呼ばれる地域だ。バンキシャ！が出会った住民が、自宅の駐車場で見せてくれたの