千葉県の市川市動植物園のサル山で暮らすニホンザル「パンチ」（雄、８か月）に世界が注目している。育児放棄され、母親代わりのぬいぐるみを抱えながら群れになじもうとする姿が、「けなげでかわいい」とＳＮＳで大人気に。サル山で過ごし始めて２か月が過ぎ、「ママ」なしで過ごす時間が増えたが、連日多くの来園者がサル山を囲み、一抹の寂しさを感じながらも「親離れ」を温かく見守っている。（千葉支局大和太郎）パンチ