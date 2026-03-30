打撃練習する智弁学園ナイン＝兵庫県西宮市選抜高校野球大会は31日に甲子園球場で智弁学園（奈良）―大阪桐蔭の決勝が行われる。両校は30日、兵庫県西宮市内のグラウンドで調整を行った。智弁学園は打撃を中心に約2時間汗を流し、相手投手の対策を進めた。大阪桐蔭はキャッチボールやノックなど軽めの動きにとどめてコンディションを整えた。智弁学園は初優勝した2016年以来の決勝進出。大阪桐蔭は22年以来の決勝で、勝てば