男子テニスの30日付世界ランキングが発表され、島袋将（有沢製作所）は110位から111位に下がった。1位カルロス・アルカラス（スペイン）、2位ヤニク・シナー（イタリア）は変わらず、3位にアレクサンダー・ズベレフ（ドイツ）が上がった。（共同）