日本テレビは３０日、都内の同局で定例社長会見を行った。３月に開催されたワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）について、同局が国内での独占放送権を獲得した米動画配信大手ネットフリックスから中継制作を受託したことを受け、福田社長は「報道番組を通して、感動や興奮をお届けできたと思っています」としつつ、「地上波中継がかなわなかったことは大変残念」とも話した。福田社長は、視聴者の声として「『地上波