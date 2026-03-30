《この度、かねてよりお付き合いさせていただいております方と入籍いたしましたことをご報告いたします》3月29日、元「AKB48」の篠田麻里子が再婚したことを発表した。かつての“泥沼離婚”騒動から新たなパートナーとゴールインしたが、“交際期間”が注目を集めている。「この日の『スポーツニッポン』によれば、お相手はIT企業『ナレッジワーク』のCEOを務める麻野耕司氏と伝えられています。2人の交際は2024年9月の『文春オ