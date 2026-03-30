Photo: シラクマ ROOMIE 2025年6月1日掲載の記事より転載 朝起きたときや掃除の合間、日中のちょっとした気分転換など、最近はお香を焚くのにハマっています。ただ、様々なお香を試すなかで「もっとこうだったらいいのに……」と思うこともしばしば。そんなモヤモヤをすっきり解決してくれたのが、無印良品のこちらでした。無印良品のお香アイテム