トップスは決まったのに、ボトムス選びで難航している……そんな大人世代にチェックして欲しいのが、【ZARA（ザラ）】のベルト付きスカート。ロング丈で上品さを演出しつつ、ウエストマークでコーデに引き締まった印象をプラスできるところが魅力です。1枚でしっかりと存在感があるから、シンプルなカットソーやシャツを合わせるだけでも、バランスの整った着こなしに。ダーツやラップデザインなど