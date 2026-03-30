アドバンス企業のロゴマーク（提供：岡山県） 従業員の仕事と家庭の両立を積極的に支援している子育て応援企業を「アドバンス企業」として認定している岡山県は、2026年4月1日から、認定を5年ごとの更新制とします。 制度の信頼性を高めることで、さらに制度を活性化し、社会全体で子育てを応援する機運を高めるのが狙いです。 岡山県は、「おかやま子育て応援宣言企業」の登録企業のうち特に積極的な企業を、「ア