長野の牧野虎太郎はプロ初スタメンながら好セーブを見せていたが…一瞬の隙が命取りとなることを思い知らされるワンプレーとなった。J2・J3百年構想リーグ第8節FC岐阜対AC長野パルセイロの一戦で、ゴールキーパーのミスが招いたゴールが生まれた。岐阜が2点をリードしていた後半30分の出来事だった。長野のGK牧野虎太郎は前線にボールを蹴り込もうとし、エリア内で手に持っていたボールを芝生の上に転がした。しかし、視界の外