支配下登録された阪神・福島圭音外野手が３０日、兵庫・尼崎市の２軍施設「ＳＧＬ」で会見を行った。２０２３年の育成ドラフト２位で阪神に入団。「支配下になるまで時間はかかりましたけど、やっとの思いでつかみ取ったもの。ここからが本当の勝負だと思う」と表情を引き締め、工藤２軍外野守備走塁コーチへの感謝を口にした。「本当に二人三脚のような形でずっとやってきた。１年目の時からいろいろありがたい言葉をたくさ