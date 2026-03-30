阪神電鉄は３０日、４月１７日・中日戦（甲子園）の試合前に兵庫・西宮市の甲子園歴史館で、スポーツ報知×甲子園歴史館の特別企画としてトークショーを開催すると発表した。ゲストはスポーツ報知の野球評論家で、阪神のＯＢ会長も務める掛布雅之氏。昨季の戦いぶりや今季の展望などを語り尽くす。チケット販売は、３月３１日からオンラインで開始する。