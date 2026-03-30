巨人の新外国人フォレスト・ウィットリー投手（２８）が３０日、ジャイアンツ球場で先発投手練習に参加。先発する３１日の中日戦（バンテリン）に向け調整した。巨人は２７日の開幕戦から竹丸、ハワード、山城が先発。阪神に１勝２敗と負け越したが、竹丸は６回１失点で球団史上初の新人開幕投手勝利を挙げ、ハワードも敗れはしたが６回１失点（自責０）と好投した。山城はプロの洗礼を浴びたが貴重な経験を積んだ。ウィット