日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）が３０日に放送され、新たにお天気キャスターを務める岡田良昭氏（３６）が初出演した。岡田氏は「よろしくお願いします」とあいさつ。宮根誠司アナから「キャスター歴１０年で（出身は）茨城県。（趣味は）イラスト、筋トレ、好きなのは夏」と紹介された。「おととい引っ越して来ました」という岡田氏。現在の心境を描いたイラストも披露し、そこには「穏