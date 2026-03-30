第９８回センバツ高校野球大会（甲子園）の決勝は３１日に行われ、大阪桐蔭と智弁学園（奈良）が激突する。両校は３０日、兵庫・西宮市内のグラウンドで最終調整を行った。大阪桐蔭が勝てば東邦（愛知）と並ぶ春最多となる５度目の優勝で、春夏通算は中京大中京（愛知）の１１度に続く２校目の「２ケタＶ」となる。昨年は春夏通じて甲子園出場を果たせず、日本一にも２２年春から遠ざかっている。それでも新チームは結成以来、