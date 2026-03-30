乃木坂46の川粼桜さんが自身の公式ブログ・インスタグラムを更新。3月24日に立教大学文学部英米文学科を卒業したことを報告しました。 【写真を見る】【 乃木坂46・川粼桜 】立教大学卒業を報告楽屋でレポート、新幹線で試験勉強…「絶対に4年で卒業する」過酷な学業との両立を執念で完遂川粼桜さんはインスタグラムで「私事ではありますが、先日、立教大学文学部英米文学科を卒業いたしました」と報