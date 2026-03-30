ホルムズ海峡への自衛隊の派遣をめぐり、高市総理は日米首脳会談で「日本の法律の範囲内で出来ることと出来ないことがある」との旨、伝えましたが、高市総理は30日、“法律の範囲内には憲法も含まれる”との認識を示しました。中道改革連合階猛 幹事長「（自衛隊の派遣について）総理はちゃんと憲法上の制約があると（トランプ大統領に）伝えたと考えておりますが間違ってますか」高市総理「外交上のやりとりであって、お答