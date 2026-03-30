バレーボール女子日本代表の石川真佑（25＝ノバラ）が3月30日、イタリア1部リーグでのシーズンを終えて成田空港着の航空機で帰国した。今季はレギュラーシーズン4位で終えた。「自分の中で悔しさが残るシーズンだった」と率直な心境を明かした。イタリア参戦3シーズン目。チーム2位の264得点で貢献し、「高い相手に対する点の取り方だったりは去年からも意識していた。そこが出来ていた部分は良かった」と語る。つかの間のオ