陸上自衛官の男が東京の中国大使館に侵入したとして逮捕されたことを受け、警察庁はきょう、各国の大使館や総領事館がある12の都道府県警察の警備部門の幹部を集めた臨時会議を行いました。警察庁楠芳伸 長官「我が国の治安責任を担う警察としては、強い決意を持って、外国公館関連施設の安全確保方策を徹底し、同種事案の再発を防止することにより、国際的な信頼に応えることが急務であります」警察庁はきょう、東京・千代