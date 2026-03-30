アイドルグループ・SAKURA GRADUATIONが、東海エリアの子どもたちと一緒に踊る『アイドル体操』が、CBCテレビで4月1日から放送スタートする。【動画】ラッキィ池田考案SAKURA GRADUATIONの「アイドル体操」お手本動画『アイドル体操』が掲げるテーマは「夢」と「元気」、そして「変身」。「誰もが主役となって夢や希望に向かって元気になってほしい」という思いのもと、心も体も前向きになれる楽曲に乗せて踊る。SAKURA GR