阪神は30日、主催試合で実施するファンサービスを発表した。新たに2回裏終了時には「ビジョンに映ろう！ポージングタイム！surpportedbyauじぶん銀行」がスタート。「ムチャぶりアクション王決定戦」や勝利時の「PanasonicpresentsVICTORYDISCO」などの定番イベントも併せて実施される。4月7日のヤクルト戦からは、ジェット風船を使った恒例イベント「ラッキーセブン」も再開される。詳細は球団公式サイトまで。