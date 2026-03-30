木原官房長官はきょう、中東情勢の悪化を受けた「ナフサ」や医療関係向けの石油関連製品の供給体制を問われ、「現時点で直ちに需給上の問題は生じていない」と述べました。木原稔 官房長官「直ちに需給上の問題は生じておりません。政府としては引き続き関係企業と緊密に連携しつつ、サプライチェーン確保に向けてあらゆる可能性を排除せずに必要な対応を実施していきます」木原官房長官はきょう午前の記者会見で、石油関連製