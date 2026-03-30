イングランド戦に向け調整する鎌田（左から2人目）、堂安（中央）ら＝ロンドン（共同）【ロンドン共同】サッカー日本代表は31日午後7時45分（日本時間4月1日午前3時45分）からロンドンのウェンブリー競技場でイングランド代表との国際親善試合に臨む。6月開幕のワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会のメンバー発表前最後の試合となる。1―0で勝ったスコットランド戦から一夜明けた29日はロンドンで練習し、全体で敵陣での攻撃