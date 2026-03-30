阪神が30日、25年JERAセントラル・リーグの優勝チームだけに与えられる「チャンピオン・エンブレム」付きレプリカユニホーム販売概要を発表した。30日の午後2時から31日の午後11時59分まで、先行受注する。チームショップクラブハウス、チームショップアルプスなどの店頭販売は、4月24日から開始予定。