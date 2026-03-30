◇MLB ブルージェイズ5-2アスレチックス(日本時間30日、ロジャース・センター)岡本和真選手のメジャー初本塁打にブルージェイズの公式SNSは岡本選手だらけになりました。4回先頭打者で打席に立つと2球目の低めのストレートに合わせ振り抜き打球はライトスタンドへアーチを描きました。これが岡本選手のメジャー初本塁打＆初打点となります。この活躍もありチームは勝利。試合後にはウラジーミル・ゲレロJr.選手らから氷水をかけら