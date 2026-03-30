トルコの道路で車とバイクが衝突し、ライダーの女性が投げ出される事故が発生した。女性は間一髪、車の下敷きになるのを免れた状況だった。車の運転手の男は女性を気に掛けず、車ばかりを心配する様子がカメラに捉えられ、SNSで批判が集まっている。幹線道路でバイク衝突の瞬間トルコで撮影されたのは、事故の瞬間だ。当時、混み合う幹線道路を走る1台の車がいた。車線変更しようとした次の瞬間、後ろから来たバイクが避けきれず、