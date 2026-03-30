にんべんは、本枯鰹節だしで割った黒蜜をかけた和スイーツ「だし入り黒密がけ わらび餅」を4月6日から東京・日本橋の「日本橋だし場本店」で新発売する。同社ならではのだしを生かした新しい和スイーツで、食後のデザート、小腹が空いた時や甘いもので癒されたい時に気軽に楽しめる。新商品は、だしの旨みがほんのり広がる、やさしい甘さの黒蜜をかけたわらび餅。黒糖を本枯鰹節で割ることで甘さの中にほんのりとだしの旨みが