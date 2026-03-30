オサスナに所属するスペイン代表FWビクトル・ムニョスが、戦犯となった過去の出来事を振り返った。スペイン『Cadena SER』が伝えた。2021年6月にレアル・マドリードへの門を叩いたムニョスは順調にステップアップしていき、昨季にトップチームデビュー。今季からオサスナでプレイしており、抜群のスピードを生かした鋭いドリブル突破を武器に今季はここまでのラ・リーガ29試合で5ゴールを記録している。この活躍を受けて、ムニョス