2026W杯欧州予選プレイオフ・準決勝で北アイルランドを撃破し、ボスニア・ヘルツェゴビナとの決勝に駒を進めたイタリア代表。W杯出場まで残り1勝だが、イタリアはここを乗り越えられるだろうか。北アイルランドには2-0で勝利したが、前半はスコアレスだった。前半は動きが重かったと振り返るのは、同国のレジェンドDFであるアレッサンドロ・ネスタ氏だ。同氏はイタリアにかかるプレッシャーは相当大きいと語っていて、それが前半の