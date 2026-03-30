近年のポルトガル代表では、FWクリスティアーノ・ロナウドをいつまで起用するのかといった疑問があった。ロナウドはサウジアラビアのアル・ナスルでプレイしており、欧州トップリーグを離れている。年齢も41歳を迎え、さすがに全盛期は過ぎたとの見方がある。これまで何度かポルトガル代表でのロナウド不要論が起きていたが、まだまだ影響力は大きいのだろう。ポルトガルは29日に親善試合でメキシコ代表と対戦し、スコアレスドロー