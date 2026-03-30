昨年11月に行われた2026W杯欧州予選の最終節でデンマークを4-2で撃破し、本大会出場を勝ち取ったスコットランド。その時は会場となったホームのハムデン・パークが熱狂に包まれたのだが、その熱狂や自信は28日に行われた日本代表との親善試合で消え去ってしまったようだ。日本との親善試合も舞台はハムデン・パークだったが、スコットランド国民にとってはフラストレーションの溜まるゲームだっただろう。スコットランドもMFスコッ